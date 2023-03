On Swift Horses, nel cast anche Diego Calva e Daisy Edgar-Jones

Deadline ha annunciato diversi nuovi membri nel cast del film On Swift Horses, adattamento del romanzo d'esordio di Shannon Pufahl, con un cast che si preannuncia molto nutrito. Il film è diretto da Daniel Minahan, regista di alcuni episodi di Six Feet Under, e basato su una sceneggiatura di Bryce Kass.

Le new entry sono la star di Babylon Diego Calva, la protagonista di Normal People Daisy Edgar-Jones - che reciterà nel biopic su Carole King - la star di Euphoria Jacob Elordi, insieme a Will Poulter e Sasha Calle.



On Swift Horses sarà ambientato negli anni '50 e la trama si concentrerà su tre personaggi principali; una coppia di sposini, Lee e Muriel, oltre a Julius, il carismatico fratello minore di Lee tornato di recente dalla guerra di Corea, che desideroso di ricominciare da capo con la sua giovane sposa si trasferisce nella sua città natale in Kansas dalla California. La loro esistenza, apparentemente perfetta, viene sconvolta quando lo spirito libero di Julius si fa largo, con alcuni segreti che non possono essere svelati. Affascinata dal suo carisma, Muriel inizia un'amicizia con Julius, che ben presto si trasformerà in un pericoloso triangolo amoroso.



Non sono stati definiti pubblicamente i ruoli che assegnati ai vari interpreti ma la produzione è già in corso e confermata da Diego Calva, che ha raccontato come nel film siano incluse scene piuttosto hot.



Recentemente, Diego Calva è stato protagonista del nuovo film di Damien Chazelle; sul nostro sito trovate la recensione di Babylon.