On My Block: Jamal nel trailer della seconda stagione dello show su Netflix

Il trailer della seconda stagione di On My Block, vede Jamal, uno dei personaggi principali dello show, trovare un modo per nascondere i suoi 200.000 $. Il secondo ciclo di episodi di On My Block è pronto a sbarcare su Netflix, dopo il buon riscontro ottenuto dalla prima stagione, distribuita sulla piattaforma streaming nel marzo 2018.

On My Block è serie tv coming-of-age che racconta le vicende di un gruppo di quattro brillanti amici provenienti da un quartiere malfamato di Los Angeles, che si fanno strada attraverso le difficoltà e le novità che vivono quotidianamente.

Le amicizie di una vita di Monse, Ruby, Jamal e Cesar, vengono messe alla prova in ogni puntata, affrontando le sfide che il quartiere di South Central a Los Angeles, popolato da ispanici e afroamericani, riserva loro ogni giorno.

Le recensioni positive della prima stagione hanno lanciato la serie verso la seconda stagione, con il ritorno dei protagonisti del primo ciclo d'episodi: Diego Tinoco nei panni di Cesar, Sierra Capri in quelli di Monse Finnie, Jason Genao nelle vesti di Ruby Martinez e Brett Gray in quelle di Jamal.

On My Block, vincitrice del Teen Choice Award, tornerà su Netflix a partire dal 29 marzo. Lo show è stato elogiato per aver riprodotto in maniera credibile le difficoltà che incontrano i giovani che vivono realtà complesse come quelle legate ad una zona povera della Città degli Angeli.