On Chesil Beach, Saoirse Ronan e Billy Howle nel primo trailer ufficiale

È oggi grazie ache possiamo mostrarvi il primo, intenso ed elegante trailer di On Chesil Beach , omonimo adattamento del meraviglioso romanzo didiretto dache vede protagonisti

Il film proprio come il romanzo racconta di una giovane coppia di sposi con un rispettivo background davvero differente l'una dall'altro, il tutto immerso nell'estate del 1962. Seguendo così i due attraverso il loro corteggiamento idilliaco, McEwan esplora come tratto deciso le questioni del sesso e una certa pressione sociale che può accompagnare l'intimità fisica, portando poi a una notte di nozze imbarazzante e fatalmente tragica.



On Chesil Beach vedrà nel cast anche Ann-Merie Duff, Adrian Scarborough, Emily Watson e Samuel West, per un'uscita prevista in determinate sale britanniche il prossimo 18 maggio. Il film segna il debutto alla regia di Dominic Cooke, già stimato drammaturgo candidato per ben 4 volte all'Olivier Awards e ai BAFTA. A produrre l'americana Bleecker Street, lo stesso studio cinematografico responsabile di Trumbo, il bellissimo Captain Fantastic e l'heist-movie di Steven Soderbergh Logan Lucky con protagonisti Adam Driver, Channing Tatum e Daniel Craig.