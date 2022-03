Omicidio a Los Angeles: il film con Charlie Hunnam e Mel Gibson arriva su Sky!

Annunciato nel 2018 col titolo di Waldo, la divertente commedia d'azione diretta da Tim Kirkby ha nel frattempo cambiato nome in 'Last Looks' e arriverà in Italia in esclusiva per Sky Cinema col titolo di Omicidio a Los Angeles.

Appuntamento fissato in prima esclusiva lunedì 7 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno, ma anche in streaming su NOW e disponibile on demand a partire dalla stessa data: tratto dal best seller "Last looks" di Howard Michael Gould, il film vede Charlie Hunnam nei panni di Charlie Waldo, un ex poliziotto di Los Angeles, e Mel Gibson in quelli di Alistair Pinch, una star di Hollywood, con Morena Baccarin nel ruolo di Lorena Nascimento, impetuosa ex ragazza di Waldo.

La storia segue Charlie Waldo, un poliziotto di Los Angeles che, dopo aver mandato in carcere un innocente per errore, ha lasciato il servizio e ora vive in solitudine tra i boschi. Alistair Pinch è un attore eccentrico, con un pessimo carattere e problemi con l’alcol, protagonista di uno show televisivo di grande successo. Quando la moglie di Pinch viene trovata morta, la star è il principale sospettato. Lorena Nascimento, ex ragazza di Waldo che lavora nel business televisivo, prova a convincere il poliziotto a tornare a Los Angeles per lavorare al caso di Pinch e provare a scagionarlo. Waldo inizialmente rifiuta, ma poi il corso degli eventi lo porta a rientrare in servizio per indagare sull’accaduto.

Nel cast di Omicidio a Los Angeles anche Rupert Friends, che prossimamente sarà visto anche su Disney Plus nella serie tv di Star Wars Obi-Wan Kenobi e su Netflix nel blockbuster fantascientifico Rebel Moon diretto da Zack Snyder.



Vi ricordiamo che all'interno dell'articolo potete trovare il trailer di Omicidio a Los Angeles, qui sotto invece ecco il poster ufficiale.