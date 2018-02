Omicidio al Cairo: trailer italiano per il film di Tarik Saleh

Movies Inspired ha diffuso in streaming il trailer italiano ufficiale di, il nuovo film diatteso nelle nostre sale il 22 febbraio prossimo.

Nel cast sono presenti Fares Fares, Mari Malek, Yaser Aly Maher, Slimane Daze, Ahmed Seleem, Mohamed Yousry e Hania Amar. Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale, la locandina italiana e le dichiarazioni del regista. La pellicola si scontrerà al box-office italiano con Il Filo Nascosto e The Disaster Artist, tra gli altri.

Sinossi: Noredin è un detective corrotto della polizia del Cairo che quotidianamente arrotonda intascando tangenti dai venditori ambulanti e dai proprietari dei locali. Normalmente, estorce denaro dai criminali del posto. Una notte gli viene assegnata un’indagine per omicidio. Una cantante è stata trovata morta al Nile Hilton. Quello che inizialmente sembra essere un crimine passionale si rivela essere qualcosa che riguarda le alte sfere della società egiziana.

“Mentre scrivevo The Nile Hilton Incident sapevo bene che mi sarei cacciato nei guai. È un po’ come prendere un appuntamento con un serial killer. Tuttavia, neppure nella mia immaginazione più fervida, avrei potuto prevedere quanto sarebbe stata folle questa produzione. Sono molto contento che nessuno sia morto. La finzione di The Nile Hilton Incident andava costantemente a sbattere con la realtà. Certe volte mi sono spaventato, ma a essere onesti, questo è il motivo per cui faccio tutto ciò - per realizzare i miei sogni. Dal mio punto di vista, il film riguarda una città che amo. Si tratta del passato e del futuro che si scontrano - e delle persone che restano schiacciate in questa collisione”.