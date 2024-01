Omen - L'origine del Presagio, Disney svela il trailer dell'horror che non ti aspetti

Tra i primi film Disney in uscita nel 2024 qualche settimana fa abbiamo citato anche Omen - L'Origine del Presagio, che in queste ore è arrivato a mostrarsi con un primo trailer ufficiale distribuito da 20th Century Studios.

Il film, prequel della classica saga horror, arriverà il 4 aprile nelle sale italiane. Il trailer, disponibile come sempre nel player dell'articolo, inizia a racconta la storia della protagonista, una giovane donna americana che viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della Chiesa: qui incontra un'oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e a scoprire una terrificante cospirazione che spera di far nascere l’incarnazione del male.

Omen – L’origine del Presagio è interpretato da Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Maria Maddalena), Sonia Braga (Il bacio della donna ragno), Ralph Ineson (The Northman) e Bill Nighy (Living). Il film è diretto da Arkasha Stevenson ed è basato sui personaggi creati da David Seltzer (Il presagio), con un soggetto di Ben Jacoby (Bleed) e una sceneggiatura di Tim Smith & Arkasha Stevenson e Keith Thomas (Firestarter). David S. Goyer (Hellraiser) e Keith Levine (The Night House – La casa oscura) sono i produttori, mentre Tim Smith, Whitney Brown (Rosaline) e Gracie Wheelan sono i produttori esecutivi.

