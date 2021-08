L'ombra delle spie: come vedere gratis e streaming il nuovo film con Benedict Cumberbatch

L'ombra delle spie, il nuovo spy-movie con Benedict Cumberbatch diretto da Dominic Cooke, arriva finalmente in Italia ma saltando la sala: ecco dove e quando sarà disponibile per la visione gratis e in streaming.

L'ombra delle spie andrà in onda su Sky Cinema Uno lunedì 30 agosto alle 21.15, e sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand: il film racconta l’incredibile storia vera di un uomo qualunque che si trova, quasi inconsapevolmente, nel ruolo di agente segreto durante uno dei momenti più difficili della Guerra Fredda: la crisi dei missili di Cuba. Una storia di coraggio e grande amicizia, diretta da Dominic Cooke e sceneggiata da Tom O’Connor, con un cast che oltre alla star del Marvel Cinematic Universe include anche Merab Ninidze, Rachel Brosnahan e Jessie Buckley.

Al centro della vicenda Greville Wynne (Benedict Cumberbatch), un commesso viaggiatore inglese, che durante gli anni della Guerra Fredda divenne una spia al servizio dell’MI6, l’intelligence britannica, e dalla CIA: dato che per lavoro Wynne era solito viaggiare nell'Est Europa, i servizi segreti lo ingaggiarono come corriere, così da ottenere da una fidata fonte russa, Oleg Penkovsky (Merab Ninidze), informazioni top-secret sul programma nucleare sovietico e sulle intenzioni di Kruscev installare missili nucleari a Cuba.

