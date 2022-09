L'ombra di Caravaggio: nuovo trailer per il film di Michele Placido con Riccardo Scamarcio

Dopo il primo trailer de L ombra di Caravaggio, 01 Distribution ha pubblicato un nuovo filmato promozionale ufficiale per l'attesissimo film di Michele Placido con protagonista Riccardo Scamarcio, che debutterà alla prossima Festa del Cinema di Roma.

Italia 1600: Michelangelo Merisi è un artista geniale e ribelle nei confronti delle regole dettate dal Concilio di Trento che tracciava le coordinate esatte nella rappresentazione dell’arte sacra. Dopo aver appreso che Caravaggio usava nei suoi dipinti sacri prostitute, ladri e vagabondi, Papa Paolo V decide di commissionare a un agente segreto del Vaticano una vera e propria indagine, per decidere se concedere la grazia che il pittore chiedeva dopo la sentenza di condanna a morte per aver ucciso in duello un suo rivale in amore. Così l’Ombra, questo il nome dell’investigatore, avvia le sue attività di inchiesta e spionaggio per indagare sul pittore che - con la sua vita e con la sua arte - affascina, sconvolge, sovverte. Un’Ombra che avrà nelle sue mani potere assoluto, di vita o di morte, sul destino di un genio.

Il film, che oltre a Scamarcio nel ruolo di Caravaggio include anche star internazionali come Louis Garrel e Isabelle Huppert , oltre a Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni e Lolita Chammah, arriverà nelle sale italiane dal 3 novembre prossimo.

