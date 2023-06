L'ombra di Caravaggio, il film con Riccardo Scamarcio arriva su Sky: quando vederlo

A distanza di qualche mese dall'uscita nelle sale, Sky ha annunciato l'arrivo in prima tv su Sky Cinema di L'ombra di Caravaggio, nuovo film diretto da Michele Placido interpretato da Riccardo Scamarcio dedicato all’intricata e avventurosa esistenza di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio.

Scritto, diretto e interpretato da Michele Placido, al suo quattordicesimo film da regista, il film andrà in onda lunedì 19 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand. Inoltre, sarà disponibile anche in 4K su Sky Cinema 4K (19 giugno, ore 21.15) e on demand.

L'Ombra di Caravaggio racconta l’artista Michelangelo Merisi, già famosissimo nella sua epoca, attraverso le sue profonde contraddizioni e affrontando l'oscurità del suo impenetrabile tormento. Protagonista è Riccardo Scamarcio, affiancato da un cast internazionale che include Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni, Lolita Chammah. Ribelle e inquieto, devoto e scandaloso, indipendente e trasgressivo, il Caravaggio di Placido è un’artista maledetto dal talento assoluto, quasi una rockstar ante litteram, un rebel without a cause costretto ad affrontare gli inquietanti risvolti di una vita spericolata – con le sue donne e i suoi demoni - in cui genio e sregolatezza convivono per regalarci un personaggio fuori dal tempo e un’icona affascinante e universale. Il film è stato anche premiato con il David dei Giovani 2023.

