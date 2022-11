L'ombra di Caravaggio: La conversione di San Paolo al centro della nuova clip

Dopo il trailer ufficiale de L ombra di Caravaggio e in vista del debutto nelle sale cinematografiche italiane previsto per il 3 novembre, Goldenart Production e Rai Cinema hanno pubblicato due nuove clip tratte dal film di Michele Placido con protagonista Riccardo Scamarcio.

Nella prima clip, che potete trovare in basso, ritroviamo la marchesa Costanza Colonna (Isabelle Huppert) a cui Caravaggio (Riccardo Scamarcio) mostra il dipinto “La conversione di San Paolo”, all’epoca tacciato di blasfemia e oggi ritenuto uno dei quadri più importanti della Storia dell’Arte. La seconda clip, sempre disponibile all'interno dell'articolo, ci mostra invece il lato più sregolato della vita del pittore: un’esistenza spesso scandalosa e trasgressiva, che lo rese un artista maledetto dal talento assoluto, nonché un’autentica rockstar ante litteram.

Il film è ambientato nell'Italia del 1600 e vede Michelangelo Merisi come un artista geniale e ribelle in contrasto con le regole dettate dal Concilio di Trento: dopo aver appreso che Caravaggio usa nei suoi dipinti sacri prostitute, ladri e vagabondi, Papa Paolo V decide di commissionare a un agente segreto del Vaticano una vera e propria indagine, per decidere se concedere la grazia che il pittore chiedeva dopo la sentenza di condanna a morte per aver ucciso in duello un suo rivale in amore qualche anno prima. Così l’Ombra, questo il nome dell’investigatore, avvia le sue attività di inchiesta e spionaggio per indagare sul pittore: avrà nelle sue mani potere assoluto, di vita o di morte, sul destino di un genio.

L'ombra di Caravaggio, lo ricordiamo, sarà al cinema da domani il 3 novembre: per altri contenuti guardate il poster ufficiale de L ombra di Caravaggio.