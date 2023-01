Omar Sy polemico sulla guerra in Ucraina: 'Quando accade in Africa importa meno'

Abbiamo ascoltato più volte pareri critici sul tipo di comunicazione che viene portata avanti quando si tratta della guerra in Ucraina, con l'Europa intera che ha ovviamente dimostrato verso l'invasione russa un interesse ben maggiore di quello riservato ad altri conflitti sparsi su tutto il globo. A riaprire il discorso è stato oggi Omar Sy.

La star di Lupin, recentemente vista in Due Agenti Molto Speciali, ha infatti commentato in maniera marcatamente polemica il modo con cui l'informazione francese ed europea sta affrontando i tragici avvenimenti degli ultimi mesi: "Significa che quando accade in Africa la cosa importa meno. Io mi sento ugualmente minacciato, che si tratti dell'Iran o dell'Ucraina" sono state le parole dell'attore.

Sy ha quindi proseguito: "Una guerra è un'ombra scura che si estende sull'umanità, anche quando avviene dall'altra parte del mondo. Ci ricorda che l'uomo è capace di invadere, di attaccare civili e bambini. Sembrava quasi che dovessimo aspettare l'Ucraina per accorgercene. Ma vedo questo da quando ero piccolo, quando sono posti lontani tutti pensano che lì siano dei selvaggi, che noi ormai non siamo più così. È come all'inizio del COVID, la gente pensava fosse un problema dei cinesi".

Una presa di posizione piuttosto polemica che non ha mancato di scatenare già un po' di risposte decisamente piccate. Questioni di cronaca a parte, vi ricordiamo che a breve troveremo Omar Sy nel remake di The Killer di John Woo.