Un omaggio a Star Wars in una scena tagliata di Spider-Man: Far from home

Spider-Man: Far from home è ormai prossimo al debutto e la promozione del film procede a pieni giri. Il cast è molto impegnato nel tour di promozione e Tom Holland, che veste i panni del protagonista Peter Parker, ha spesso condiviso dichiarazioni e notizie interessanti sul film in uscita.

L’attore ha recentemente rilasciato un’intervista a Uproxx in cui ha rivelato, tra le altre cose, che il nuovo Spider-Man conteneva un omaggio a Star Wars in una scena che però è stata tagliata in fase di montaggio.

“C’era una scena che è stata tagliata in cui Peter Parker vende tutti i suoi giocattoli per comprare un regalo a MJ” ha detto Holland. “E uno di quei giocattoli è un personaggio di Star Wars, un personaggio molto raro che alla fine finisco per non vendere più.”

Tom Holland, però, non ricorda di che personaggio si tratti. “È stata un’idea di Kevin Feige, mi ha detto: Ho bisogno che questo giocattolo stia lì. Non so se è un personaggio davvero così raro, di sicuro non è uno dei protagonisti.”

Per svelare l’arcano, Uproxx ha contattato lo stesso Feige, che ha rivelato che l’action figure in questione era quella di Lobot, aiutante di Lando Calrissian nel film L’Impero colpisce ancora.

Da questa rivelazione si deduce che Tom Holland non sia un grande appassionato di Star Wars, nonostante il riferimento alla saga in Captain America: Civil War. “Ebbene sì, la gente odia quando lo dico, ma non sono un grande fan” ha ammesso.

Spider-Man: far from home sarà al cinema dal 2 luglio e concluderà ufficialmente la Infinity Saga. Negli ultimi giorni è stata anche rivelata la durata del film.