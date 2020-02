L'omaggio di Spike Lee a Kobe Bryant sul red carpet degli Oscar 2020

La tragica scomparsa di Kobe Bryant ha segnato profondamente il mondo dello sport e non solo. Nei giorni scorsi abbiamo visto LeBron James in lacrime, l'omaggio di San Siro prima di Milan-Torino (Kobe, cresciuto in Italia, era un tifoso rossonero) ed era naturale che il campione fosse ricordato anche durante la Notte degli Oscar.

Prima di essere commemorato sul palco durante il momento In Memoriam, tradizionalmente dedicato alle personalità del mondo del cinema decedute nel corso dell'ultimo anno, che ha visto Billie Eilish esibirsi nella cover di Yesterday, Kobe Bryant è stato omaggiato sul red carpet da Spike Lee. Il regista di Fa' la cosa giusta, grande appassionato di basket, si è infatti presentato con uno smoking realizzat da Gucci dai colori viola e giallo oro, quelli dei Los Angeles Lakers, e con le cifre del numero 24 cucite sulle asole. Anche gli occhiali e il cappello erano viola.

Kobe Bryant, icona del basket mondiale, è rimasto ucciso lo scorso 26 gennaio in un incidente a bordo del suo elicottero privato, insieme alla figlia Gianna Maria, 13 anni, destinata a ripercorrerne le orme sul parquet, al pilota e ad altre sei persone. Le cause dell'incidente sono ancora ignote.

Oltre ai titoli sportivi conquistati in carriera, tra i quali spiccano i 5 "anelli" dell'NBA, nel palmares di Kobe Bryant figura anche un Oscar, vinto grazie a Dear Basketball, cortometraggio animato ispirato alla sua lettera scritta in occasione dell'addio all'attività agonistica.

Non è la prima volta che Spike Lee rende omaggio a uno dei suoi eroi caduti con un look dedicato nella serata degli Oscar. Lo scorso anno, quando fu premiato per la sceneggiatura di Blackkklansman, aveva indossato un abito viola e una collana col simbolo di Prince per ricordare il leggendario musicista.