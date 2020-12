Omaggio a Pierre Cardin, arriva stasera House of Cardin: dove vederlo anche in streaming

Nelle scorse ore è arrivata la notizia della scomparsa di Pierre Cardin, leggendario stilista italiano naturalizzato francese che si è spento oggi all’età di 98 anni.

Nel giorno della scomparsa Sky Arte propone in prima visione House of Cardin, documentario che andrà in onda questa sera alle 21.15 sul canale satellitare e in streaming su NOW TV.

Il film racconta la vita, i disegni e la gloriosa carriera del genio Pierre Cardin, che per le riprese ha concesso alla troupe l'accesso esclusivo ai suoi archivi e al suo impero di moda. La pellicola verrà trasmessa anche mercoledì 30 dicembre alle 21.15 e martedì 5 gennaio alle 19.35, sempre su Sky Arte e ancora in streaming su NOW TV.

Milioni di persone conoscono il logo iconico e la firma presente ovunque della casa Cardin, ma pochi sanno davvero chi sia lo straordinario uomo che si nasconde dietro quel marchio. Chi è Pierre Cardin? Qual è la storia di questa icona leggendaria? House of Cardin rappresenta un'occasione unica per sbirciare nella mente di un genio, si tratta di un documentario autorizzato che racconta la vita di Pierre Cardin, che ha personalmente concesso interviste inedite al tramonto di una gloriosa carriera.

