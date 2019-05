Un omaggio a Lo Squalo nel nuovo poster di 47 Meters Down: Uncaged

Dopo il grande successo ottenuto l'anno scorso da Shark - Il Primo Squalo, l'estate del 2019 non poteva rimanere orfana di film sul più grande predatore vivente: a due anni di distanza da 47 metri, il prossimo agosto arriverà nelle sale l'atteso sequel 47 Meters Down: Uncaged.

Come tanti film del genere prima di lui, questo nuovo capitolo ha deciso di omaggiare direttamente Lo Squalo con un nuovo e suggestivo poster ufficiale che rivisita alla sua maniera l'iconica e indimenticabile locandina del capolavoro di Steven Spielberg. Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

Il poster è arrivato a poche settimane di distanza dal virale scatto del fotografo marino Euan Rannachan, che ha recentemente ricreato a locandina de Lo Squalo immortalando uno squalo in carne ed ossa: il risultato, che vi riportiamo in calce alla notizia, è davvero spettacolare.

Johannes Roberts torna a dirigere il sequel dopo il successo del primo capitolo, che vedrà come protagonisti Nia Long, Sophie Nelisse, Brianne Tju, Davis Santos, Khylin Rhambo. Nel cast troveremo anche Corinne Foxx e Sistine Stallone, figlie rispettivamente di Jamie Foxx e Sylvester Stallone, al loro debutto cinematografico.

47 Meters Down: Uncage, inizialmente previsto per giugno, debutterà negli Stati Uniti il prossimo 16 agosto. Cosa vi aspettate dal sequel di 47 metri? Diteci la vostra, come sempre, nei commenti qui sotto.