Omaggio a Jean-Pierre e Luc Dardenne: Lucky Red porta i film più famosi al cinema

In attesa dell’uscita del loro ultimo film Tori e Lokita, Premio Speciale per il 75° Festival di Cannes, nei cinema italiani dal 24 novembre, oltre alla retrospettiva organizzata a Firenze dal Festival dei Popoli è in arrivo in alcune sale un omaggio dedicato ai fratelli Dardenne.

Gli autori, tra i soli 9 registi ad aver vinto 2 Palme d Oro a Cannes nella storia del festival, saranno protagonisti della nuova rassegna organizzata da Lucky Red (dopo la maratona dedicato a David Cronenberg organizzata quest'estate): appuntamento dal 10 al 17 novembre a Roma (cinema Nuovo Olimpia), Milano (cinema Anteo), Torino (cinema Massimo), Bologna (cinema Odeon) con una selezione di titoli della filmografia di Jean-Pierre e Luc Dardenne. Questo l'elenco dei film in programmazione:

LA PROMESSE (1996, Quinzaine des Réalisateurs)

ROSETTA (1999, Palma d’oro al Festival di Cannes)

L’ENFANT (2005, Palma d’Oro al Festival di Cannes)

IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA (2011, Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes e Premio per la Migliore Sceneggiatura agli European Film Award)

DUE GIORNI, UNA NOTTE (2014, Premio EFA e nomination Oscar Migliore Attrice a Marion Cotillard)

LA RAGAZZA SENZA NOME (2016)

L’ETA’ GIOVANE (2019)

La rassegna si chiuderà in tutte le città coinvolte con un’anteprima di Tori e Lokita: inoltre, il 10 novembre alle 21.15 al cinema Nuovo Olimpia di Roma saranno presenti Jean-Pierre e Luc Dardenne alla proiezione di La Promesse per inaugurare la rassegna.

Maggiori informazioni sugli orari sono disponibili sul sito di Lucky Red, che trovate nel link della fonte.