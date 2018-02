Oltre la notte: trailer italiano per il film con Diane Kruger

Bim Distribuzione ha diffuso in streaming il trailer italiano ufficiale di, il film premiato all'ultimo Festival di Cannes conprotagonista.

Vincitore del Golden Globe al Miglior film straniero e del Premio per la miglior interpretazione femminile a Diane Kruger all’ultimo Festival di Cannes, Oltre la notte è diretto da Fatih Akin e vede nel cast la presenza di Denis Moschitto, Nuan Acar e Johannes Krisch. Prodotto in Germania, il film – vincitore anche del Critics’ Choice Award – uscirà nelle sale italiane il 15 marzo 2018. In calce anche il poster italiano del film.

Rivedremo prossimamente l’attrice tedesca in Dopo il matrimonio, di Bart Freundlich, ed è attualmente in trattative per The Operative, di Yuval Adler; la Kruger si è recentemente espressa sul suo lavoro con Quentin Tarantino, dopo le polemiche che hanno coinvolto il regista.

Sinossi: La vita di Katja viene improvvisamente sconvolta dalla morte del marito Nuri e del figlioletto Rocco, rimasti uccisi nell’esplosione di una bomba. Grazie al sostegno di amici e familiari, Katja riesce ad affrontare il funerale e ad andare avanti. Ma la ricerca ossessiva degli assassini e delle ragioni di quelle morti insensate la tormenta, riaprendo ferite e sollevando dubbi. Danilo, avvocato e miglior amico di Nuri, rappresenta Katja nel processo finale contro i due sospetti: una giovane coppia appartenente a un’organizzazione neonazista. Il processo è un’esperienza durissima per Katja, che però non si arrende. Vuole giustizia.