Olivia Wilde torna sullo sgradevole episodio al CinemaCon: 'Non sono poi così sorpresa'

Ricordate quando ad Olivia Wilde furono consegnati i documenti per l'affido sul palco del CinemaCon? Oggi l'attrice e regista di Don't Worry Darling torna a commentare l'accaduto, rivelando di non esserne rimasta in realtà poi così sorpresa.

Era fine 2020 quando si veniva a conoscenza del divorzio tra Jason Sudeikis e Olivia Wilde dopo 7 anni di matrimonio, ma nessuno poteva aspettarsi di vedere addirittura sul palco di un'importante convention i risvolti di una tale vicenda.

Eppure è quanto successo al CinemaCon, quando gli avvocato di Sudeikis hanno consegnato i documenti per l'affido dei figli direttamente sul palco dove Wilde stava presentando il suo nuovo film, Don't Worry Darling.

"Era il mio posto di lavoro. E in ogni altro posto di lavoro, questo episodio sarebbe passato come un attacco. È stato piuttosto sconvolgente" ha commentato l'attrice in una recente intervista con Variety "Non sarebbe dovuto accadere. C'è stata una falla enorme nel sistema di sicurezza, che non è confortante. E poi tutto quello che devi fare per riuscire a entrare in quella sala, devi procurarti diversi badge, fare svariati test per il COVID nei giorni precedenti, ottenere dei braccialetti appositi che ti garantiscono l'ingresso all'evento... È stato decisamente qualcosa di premeditato".

"E le uniche persone che ne hanno sofferto alla fine sono stati i miei figli, perché hanno dovuto vedere accadere una cosa del genere, quando non dovrebbero nemmeno sapere ciò che è accaduto" ha poi continuato "Per me è stato tremendo, ma le vittime qui sono state dei bambini di 5 e 8 anni, ed è davvero triste. Io ho scelto di diventare un'attrice, consapevole di essere sempre sotto le luci dei riflettori. Ma loro non lo hanno chiesto. E quando vengono trascinati dei bambini in queste faccende, è davvero doloroso".

"E ho odiato il fatto che questa cattiveria abbia distolto l'attenzione dal lavoro di così tante persone diverse e dallo studio che stavo rappresentando. Questo tentativo di sabotaggio è stato davvero crudele. Ma avevo un lavoro da fare, e non mi faccio distrarre facilmente" ha aggiunto infine, rivelando che "Sapete però, la cosa triste è che non ne sono rimasta davvero del tutto sorpresa. Voglio dire, c'è una ragione se ho abbandonato quella relazione".