Olivia Wilde torna con un film di Natale dopo Don't Worry Darling!

Era il novembre 2022 quando Olivia Wilde e Harry Styles si presero una pausa dalla loro relazione, e oggi, a poco più di un anno di distanza, la rivista Deadline ha ricevuto l'indiscrezione che Olivia Wilde è impegnata a dirigere un nuovo film: si intitolerà Naughty, una commedia natalizia di cui abbiamo qualche dettaglio.

Sappiamo che sarà incentrato su Mallory, una donna che, nel tentativo di ottenere la custodia del figlio, deve trovare Babbo Natale e convincerlo a testimoniare in suo favore durante l'udienza. Sappiamo inoltre che il produttore è LuckyChap, mentre lo sceneggiatore Jimmy Warden (Cocainorso).

Classe '84, Olivia Wilde (pseudonimo di Olivia Jane Cockburn) viene ricordata per aver diretto La rivincita delle sfigate/Booksmart e Don't Worry Darlng, ma ben più florida è la sua carriera da attrice. Al riguardo, citiamo film come La ragazza della porta accanto, Tron: Legacy, Cowboys & Aliens e il più recente Babylon, a cui si aggiungono serie TV quali The O.C., Dr House - Medical Division e Vinyl.

Nel 2009 è stata candidata allo Screen Actors Guild Award come miglior cast per una serie drammatica (Dr.House), mentre nel 2011 al MTV Movie Awards come miglior performance rivelazione (Tron: Legacy). In Italia viene doppiata da svariate professioniste, tra cui ricordiamo principalmente Laura Lenghi e Daniela Calò.

Eppure, la sua carriera ha subìto più di una battuta d'arresto: oltre allo scontro con Florence Pugh, la causa dell'ex-tata e la guerra per la custodia dei figli con Jason Sudeikis, Olivia Wilde è stata minacciata con l'acido da una mamma pro-vita.