Olivia Wilde scelta dalla Marvel: dirigerà un nuovo attesissimo film, ecco quale!

Deadline riporta che Olivia Wilde nella notte ha concluso un accordo per dirigere e sviluppare un progetto cinematografico Marvel segreto che ruoterà attorno ad un personaggio femminile dell'universo della Sony.

Sony Pictures non sta solo aumentando la sua lista dei progetti in sviluppo per il proprio Universo dei personaggi Marvel, ma ne sta costruendo uno apparentemente fondato sui femminili, e la mossa di aggiudicarsi una delle registe più ricercate a Hollywood fa seguito a questa linea editoriale.

Sebbene non sia confermato, si prevede che la storia sarà incentrata su Spider-Woman: la Sony non ha rilasciato commenti una volta contattata, ma come potete vedere in calce all'articolo la Wilde ha ricondiviso su Twitter l'articolo di Deadline, accompagnandolo con l'emoticon di un ragno. Potrebbe trattarsi anche dell'annunciato film su Madame Web, ma le voci di corridoio delle ultime ore puntano tutto sulla supereroina Jessica Drew. Vale comunque la pena di notare che nel corso degli anni il costume e i poteri di Spider-Woman sono stati sfoggiati da diversi personaggi Marvel del mondo di Peter Parker, come Gwen Stacy, Mary Jane Watson e la già citata Jessica Drew, che fu la prima ad indossare il costume alla fine degli anni '70. Dal momento che il soggetto sarà completamente sviluppato dalla Wilde, non è nota la direzione che prenderà lo studio.

Il film sarà scritto da Katie Silberman con la produzione di Amy Pascal. Rachel O'Connor sarà la produttrice esecutiva.