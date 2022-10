Olivia Wilde ha restituito il suo cane a causa di Harry Styles? Il rifugio chiarisce

Non c'è pace per Olivia Wilde: dopo l'infinito gossip generato da Don't Worry Darling tra i vari Shia LaBeouf e Florence Pugh, l'attrice e regista ha dovuto difendersi in queste ore dall'accusa di aver restituito il cane adottato alcuni anni fa perché evidentemente troppo presa dalla relazione con Harry Styles per badarvi.

Dopo esser stata minacciata con l'acido da una mamma pro-vita, Wilde ha infatti visto l'ex-tata assunta all'epoca del matrimonio con Jason Sudeikis accusarla di aver completamente trascurato il povero animale: parole pesanti su cui il rifugio dal quale la regista de La Rivincita delle Sfigate adottò il cane ha però voluto fare chiarezza.

"Beh, potreste aver sentito parlare di Gordy in queste ore, quindi vogliamo mettere in chiaro le cose. Gordy fu adottato da Olivia Wilde all'età di due mesi, e dopo avergli donato tanto amore e regalato tanti viaggi ed avventure, [Wilde] ha realizzato che Gordy non amava viaggiare e non era a suo agio con i bimbi piccoli. Gordy ha sviluppato un legame molto forte con il suo dog walker, e quindi dopo tante discussioni e dopo aver fatto queste considerazioni è stato riportato a lui per il suo bene" si legge in un post Instagram del MaeDae Rescue di Los Angeles.

Basterà questo chiarimento a far calmare le acque? Staremo a vedere! Recentemente, intanto, Olivia Wilde si è espressa contro i media colpevoli, a suo dire, di mettere le donne l'una contro l'altra.