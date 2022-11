Olivia Wilde, la regista e Harry Styles si prendono una pausa dopo due anni di relazione

Un report pubblicato dal magazine People informa che Olivia Wilde e Harry Styles hanno deciso di interrompere la relazione iniziata due anni fa. La decisione di "prendersi una pausa" sarebbe stata presa in maniera amichevole da entrambi, in parte a causa del tour in cui è impegnata la popstar in questo periodo.

Una fonte citata da People racconta che "in questo momento hanno priorità diverse che li tengono separati. [Harry Styles] è ancora in tournée e ora va all'estero. [Olivia Wilde] si sta concentrando sui suoi figli e sul suo lavoro a Los Angeles. È una decisione molto amichevole. Sono ancora molto amici" ha dichiarato la fonte.



Olivia Wilde e Harry Styles hanno iniziato a frequentarsi nel gennaio 2021, dopo la separazione di Wilde dal compagno Jason Sudeikis, con il quale ha avuto due figli.

La regista ha diretto Harry Styles nel suo ultimo film - recuperate la recensione di Don't Worry Darling - e proprio la relazione tra i due è stata al centro di numerose polemiche per il presunto infimo idillio tra Wilde e la protagonista femminile del film, Florence Pugh.



A Venezia ha fatto scalpore anche il presunto sputo di Harry Styles a Chris Pine, uno dei protagonisti del film, poco prima della proiezione del lungometraggio in laguna.

Ora la coppia è tornata a far parlare di sé per questa separazione presentata pubblicamente come temporanea e strettamente legata agli impegni dei due artisti.