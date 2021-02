Olivia Wilde, la regista elogia Harry Styles per la performance in Don't Worry Darling

Olivia Wilde ha elogiato la performance di Harry Styles nel suo nuovo film da regista, Don't Worry Darling, in un post entusiastico pubblicato su Instagram. Wilde ha concluso nel week-end le riprese del film e sui social si è congratulata con la popstar, unitasi al progetto in seguito al licenziamento di Shia LaBeouf all'inizio della produzione.

"Fatto poco noto: la maggior parte degli attori maschi non vuole interpretare ruoli secondari in film diretti da donne. L'industria li ha portati a credere che diminuisca il loro potere (cioè valore finanziario) nell'accettare questi ruoli, che è uno dei motivi per cui è così difficile ottenere dei finanziamenti per film incentrati su storie femminili" ha dichiarato Wilde.



"Non è uno scherzo, è difficile trovare attori che riconoscano il motivo per cui potrebbe valere la pena consentire ad una donna di rimanere sotto i riflettori (sic)" ha proseguito.

Nel post, Olivia Wilde continua affermando che Harry Styles ha fornito una performance memorabile e l'ha elogiato per aver accettato un ruolo di supporter con 'grazia'.

Nelle scorse settimane si è parlato di una relazione in corso tra Olivia Wilde e Harry Styles e nel fine settimana l'attrice e regista sarebbe stata vista traslocare dalla casa di Los Angeles che condivideva con l'ex fidanzato Jason Sudeikis all'abitazione dell'ex frontman degli One Direction.

"Poi arriva Harry Styles, il nostro 'Jack'. Non solo ha amato l'idea di lasciare la bravissima Florence Pugh al centro della scena, nei panni della nostra 'Alice'; ma ha anche messo in ogni scena un'umanità ricca di sfumature. Non aveva bisogno di unirsi al nostro circo, ma l'ha fatto con umiltà e grazia, e ci ha sorpresi tutti con il suo talento, il suo affetto e la capacità di stare un passo indietro".



Olivia Wilde ha raccontato che un famoso regista le diede un consiglio terribile, mentre gli hater hanno attaccato la presunta relazione con Harry Styles.