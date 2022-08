SpiderVerse, Olivia Wilde sul suo progetto misterioso: 'L'approccio Marvel è eccitante'

Ormai ben due anni fa era stato annunciato che Olivia Wilde avrebbe diretto un film Marvel. Da allora le notizie giunte in merito al progetto non sono molte, ma si è arrivato a ipotizzare che si possa trattare di una pellicola su Spider-Woman. Adesso la stessa Wilde torna a parlare del film e di come sia stata sostenuta dalla Marvel.

Ovviamente in molti si chiedono quali siano le prospettive dello Spider-Verse con questo (probabile) altro capitolo in arrivo, e considerando che presto arriverà in sala anche Kraven the Hunter, film sul cattivo di Spider-Man.

La regista e attrice ha parlato del film senza nome nel corso di un'intervista con Variety. "[Sul progetto] non posso dire una parola" ha detto subito Wilde. "Sì, no, non posso dire nulla al riguardo. Ora devo seppellirmi nel divano. Devo dire che credo che l'approccio Marvel che permette ai nuovi registi di entrare nell'ovile e avere accesso a quegli strumenti dell'Universo Marvel sia assolutamente eccitante. Sono una grande fan di quello che stanno facendo laggiù, ma, sì, non posso confermare se il [progetto] sia effettivamente quello che [si dice]. Ma sarebbe fantastico".

A partire proprio da queste parole, bisogna ricordare che quelle sul fatto che si tratti di un film su Spider-Woman sono ancora solo voci, secondo molti confermate dalla stessa Wilde quando ha ritwittato un commento che ipotizzava si potesse trattare di una pellicola sul personaggio, insieme all'emoji di un ragno. Tuttavia né Sony né Marvel hanno ancora dato una conferma ufficiale.