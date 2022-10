Olivia Wilde minacciata con l'acido da una mamma pro-vita

Olivia Wilde al di là di ogni pettegolezzo quest'anno è stata la regista di Don't Worry Darling, pellicola che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione e che l'ha messa inevitabilmente sotto i riflettori. Tra dichiarazioni pubbliche e confessioni private, però, c'è anche chi non ha gradito.

Nel corso di un'intervista ad Elle, la Wilde ha sottolineato, tra le altre cose, di aver usato le varie citazioni di Trump come guida durante la co-scrittura del film: "Avevamo un mucchio di citazioni di Trump sulla nostra lavagna mentre scrivevamo la sceneggiatura, proprio perché c'era questa grossolana tendenza di Trump nell' essere molto nostalgico di un tempo passato e apparentemente migliore".

Wilde, ha dovuto anche difendere Don't Worry Darling dai continui attacchi misogini provenienti da più lati, spiegando poi di essere molto coinvolta nel movimento pro-choice per il diritto all'aborto e che essere così coinvolti può avere i suoi rischi.

Esporsi così apertamente su questioni estremamente delicate e spinose le ha fatto conoscere, infatti, "la parte più sgradevole e deprimente della nostra cultura", vedendosi recapitare minacce serie e assolutamente da condannare: "Nessun altro ha minacciato di gettarmi l'acido in faccia se non una mamma pro-vita", ha sottolineato nell'intervista.

La Wilde non ha aggiunto dettagli sulla questione e non sappiamo se tale minaccia sia arrivata via social o addirittura di persona. Quel che resta è lo sconforto per un mondo che pare aver perso la propria bussola culturale e la tristezza di sapere in giro persone così crudeli e dai comportamenti assolutamente inaccettabili.

Fortunatamente Olivia Wilde sta bene e si può finalmente godere il successo del suo Don't Worry Darling, che a fine settembre era al primo posto del box office.