Olivia Wilde e il lavoro sul set: 'Un famoso regista mi ha dato un consiglio terribile'

Dopo il suo debutto alla regia con Booksmart - La rivincita delle sfigate, Olivia Wilde è impegnata adesso con il suo nuovo film, Don't worry darling. In una recente conversazione su Variety con la collega Emerald Fennell, la regista ha parlato anche della sua politica sul set, che l'ha portata anche al licenziamento di Shia Labeouf.

La volontà di Olivia Wilde è quella di evitare il più possibile ogni contrasto, allontanando gli elementi di disturbo. Dietro la macchina da presa, l'ex attrice di Dr. House rifiuta l'idea che la grande arte debba nascere dal disagio e dall'ansia, anche se, come ha raccontato, non tutti la pensano come lei.

"Qualcuno, un attore e regista molto affermato in questo settore, mi ha dato un consiglio davvero terribile ma che si è rivelato utile, perché sapevo che dovevo semplicemente fare il contrario" ha raccontato Olivia Wilde. "Mi ha detto: ascolta, il modo migliore per ottenere il rispetto sul set è litigare tre volte al giorno. Tre grandi discussioni per ripristinare il tuo potere, per ricordare a tutti che sei tu che comandi. Questo è l'opposto del mio processo: io non voglio niente di tutto questo."

Olivia Wilde è stata recentemente attaccata dagli haters per la sua relazione con Harry Styles, anche lui nel cast di Don't Worry darling.