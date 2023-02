Olivia Wilde e Jason Sudeikis nei guai: l'ex tata fa causa ad entrambi!

La rottura tra Olivia Wilde e Jason Sudeikis è stato uno degli argomenti più discussi dai rotocalchi hollywoodiani per diverso tempo. Il coinvolgimento di Harry Styles ha reso il tutto ancora più appetibile. I due ex, a quanto pare, sono stati citati in giudizio dalla tata dei loro figli.

Secondo diverse indiscrezioni la donna, Erika Genaro, starebbe facendo causa ai due appellandosi al licenziamento illegittimo e violazione di diverse leggi sul lavoro dello stato della California. Secondo quanto raccontato da lei, la mancanza della Wilde l'avrebbe portata a lavorare 24 ore su 24 senza pause preoccupandosi della casa, dei figli e di mansioni aggiuntive che solitamente sarebbero state sbrigate dall'attrice.

Il divorzio tra la Wilde e Sudeikis è stato protagonista di diversi episodi non particolarmente piacevoli. Primo tra tutti quando furono consegnati alla Wilde i documenti del divorzio sul palco del CinemaCon dopo la presentazione di Don't Worry Darling. Nonostante ciò pare che, ultimamente, le acque si siano calmate. Questo però riguarda il loro rapporto con la ex tata che, a quanto pare, starebbe chiedendo un ingente risarcimento danni. La tata, subito dopo la rottura tra i due divi, è stata protagonista di numerose interviste, insinuando in molti il dubbio che questa causa non sia altro che un modo per conquistare visibilità.

Ben prima della loro rottura definitiva, Olivia Wilde era stata criticata dagli haters per la sua relazione con Harry Styles, tra i protagonisti del suo ultimo film da regista Don't Worry Darling.