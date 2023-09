Olivia Wilde e Jason Sudeikis, è finita la guerra per la custodia dei figli?

In base a quanto riporta il Daily Mail, le star Olivia Wilde e Jason Sudeikis avrebbero concluso la disputa legale per la custodia e il mantenimento dei figli. Wilde e Sudeikis hanno avuto una relazione dal 2011 al 2020, dalla quale sono nati due figli. Dopo la separazione è iniziata la battaglia in tribunale.

Jason Sudeikis e Olivia Wilde avrebbero trovato un accordo; Sudeikis pagherà 27.500 dollari al mese a Wilde in base al reddito stimato nel 2023 in 10,5 milioni di dollari rispetto a quello di Wilde di 500.000 dollari. Per il primogenito Otis il mantenimento è di 10.300 dollari al mese e per la secondogenita Daisy di 17.200. Sudeikis pagherà anche il 25% delle spese per la cura dei figli a Wilde in aggiunta a quella cifra. La custodia dei figli avrà una rotazione settimanale.



"Le parti concordano sul fatto che il mantenimento dei figli minori per un importo di 27.500 dollari al mese sia sufficiente a soddisfare le esigenze dei figli minori, considerando la posizione sociale di Jason... è coerente con il meglio per ciascun bambino, e l'applicabilità delle linee guida sarebbe ingiusta o inappropriata in questo caso" si legge sul Daily Mail.



Nel 2020, quando uscì la notizia della separazione tra Jason Sudeikis e Olivia Wilde - che hanno anche dovuto affrontare la causa della tata - si parlò di un presunto tradimento della regista e attrice con la star del suo film Harry Styles, con il quale intraprese una relazione dal 2021 fino al novembre 2022. Tradimento smentito categoricamente dall'interessata:"L'idea completamente assurda che io abbia lasciato Jason per Harry è completamente inesatta. La nostra relazione era finita molto prima che incontrassi Harry. Come ogni relazione che finisce, non finisce da un giorno all'altro. Sfortunatamente, io e Jason abbiamo affrontato un percorso molto accidentato e abbiamo ufficialmente sciolto la nostra relazione verso l'inizio della pandemia".



Nel 2022 ha fatto scalpore la consegna dei documenti per l'affido a Olivia Wilde direttamente sul palco del CinemaCon.