Olivia Wilde e Jason Sudeikis, fine di un amore: il divorzio dopo 7 anni di matrimonio

Scoppia un'altra amatissima e seguita coppia di Hollywood. Stiamo parlando di Olivia Wilde e Jason Sudeikis, che dopo 7 anni di matrimonio e due figli insieme hanno scelto la via del divorzio, evidentemente per problematiche ormai inconciliabili anche se viene sottolineato in totale fiducia e amicizia.

Lo rivela PEOPLE, che dice come la stimata regista de La rivincita delle sfigate e del prossimo Spider-Woman per Sony Pictures e l'attore di Come ammazzare il capo e vivere felici si siano separati recentemente dopo una rottura già avvenuta però a inizio anno, addirittura prima del lockdown.



L'outlet gossipparo sottolinea come "la separazione sia avvenuta in un clima totalmente amichevole e come i due siano già passati a una nuova e strepitosa routine di co-genitorialità. I bambini sono infatti la loro priorità e il cuore della relazione familiare". La coppia aveva iniziato a frequentarsi ufficialmente nel novembre del 2011 e dopo appena un anno Sudeikis ha chiesto la mano alla Wilde.



Come ha rivelato in precedenza Jason Sudeikis, i due si incontrarono per la prima volta a una festa del Saturday Night Live. Un colpo di fulmine terminato poi con due splendidi bambini e un rapporto che anche senza amore sembra aver risparmiato rispetto, costanza e fiducia.