Olivia Wilde, gli hatar l'attaccano per la sua relazione con Harry Styles

Nel caso ve lo foste perso, dopo la separazione dal marito Jason Sudeikis, l'attrice e regista Olivia Wilde (Booksmart, Tron: Legacy) si sta frequentando ormai da qualche mese con l'ex-cantante e attore Harry Styles (Dunkirk), conosciuto sul set del suo nuovo film dietro la macchina da presa, l'interessante Don't Worry Darling.

Dopo le foto e le indiscrezioni pubblicate a People e Page Six, tra passeggiate romantiche e pomeriggi a casa insieme, sono uscite altre notizie relative all'incontro dei figli di lei con Harry Styles e alla loro convivenza durante la produzione del lungometraggio. I fan della Wilde e di Styles sono per questo al settimo cielo, promuovendo senza indugio questa "ship" (in gergo fandom) tra le due amatissime star di Hollywood.



Ad ogni modo, purtroppo, alcuni fan meno gentili di Styles hanno espresso il loro disappunto via Instagram, cominciando a commentare con interventi alquanto molesti l'account della Wilde, spesso molto offensivi. I più comuni erano "vergognatevi", "è una cosa imbarazzante" e così via, accusando la Wilde di rubare Styles a ragazze più giovani e sue coetanee.



La Wilde è ora tornata su Instagram dopo un po' di tempo, pubblicando una foto per annunciare la riprese della produzione di Don't Worry Darling, limitando però i commenti così da non subire altre molestie web dagli hater.



Cosa ne pensate.