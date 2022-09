Olivia Wilde ancora su Florence Pugh: 'Si pensa male quando ci sono due donne al potere'

Quando si parla di Don't Worry Darling si parla ormai poco di cinema e molto di gossip: il film di Olivia Wilde è ormai da tempo al centro di rumorose polemiche sul rapporto tra la regista e la protagonista Florence Pugh, con le voci di corridoio che stanno ovviamente trovando sfogo in particolar modo durante questi giorni veneziani.

Già nei giorni scorsi Olivia Wilde era intervenuta nel tentativo di spegnere ogni voce al riguardo, ma proprio in queste ore la regista ha voluto ribadire, durante un'intervista rilasciata a Vanity Fair, di non aver rilevato alcun tipo di incompatibilità con la star di Midsommar e Black Widow.

"È raro che la gente pensi bene quando ci sono due donne al potere. Penso che spesso non ci venga concesso il beneficio del dubbio. Florence ha svolto il lavoro per cui l'ho ingaggiata, e l'ha fatto splendidamente, mi ha sconvolta. Ogni giorno ero a bocca aperta per lei, abbiamo lavorato benissimo insieme. È ironico che si parli di ciò proprio in occasione del mio secondo film, che parla dell'incredibile potere delle donne, di ciò di cui siamo capaci quando siamo unite e di quanto facile sia togliere potere a una donna utilizzando altre donne che la giudichino" sono state le parole di Wilde.

Verità? Parole di circostanza? Possono saperlo solo le dirette interessate! Le polemiche, comunque, non riguardano solo Wilde e Pugh: Harry Styles, ad esempio, ha ironizzato sul presunto sputo a Chris Pine.