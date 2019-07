Olivia Wilde dirigerà il thriller Don't worry, darling

Dopo l'esordio alla regia con Booksmart, Olivia Wilde dirigerà il film Don't worry, darling, di cui sarà anche produttrice. Il progetto è definito "un thriller psicologico per l'era di Time's up", e sarà incentrato su una casalinga infelice degli anni '50.

Per questo nuovo lavoro Olivia Wilde ritroverà la sceneggiatrice Katie Silberman, con cui ha lavorato già nel precedente film (qui i primi sei minuti di Booksmart). Tra i produttori ci sarà Roy Lee (It, The Ring) con la sua Vertigo Entertainment, mentre il produttore esecutivo sarà Jon Berg (Justice League, Aquaman).

Per Don't worry, darling Katie Silberman (tra i suoi lavori più recenti, Non è romantico?, Most Dangerous Game e Come far perdere la testa al capo) sta riadattando una vecchia sceneggiatura di Shane e Carey Van Dyke. Non si hanno ancora notizie sull'inizio della produzione, né sulla possibile data di uscita nelle sale.

Olivia Wilde è attualmente sul set del nuovo film di Clint Eastwood, The Ballad of Richard Jewell. Il suo primo film da regista, Booksmart, ha incassato 22 milioni di dollari negli Stati Uniti dalla sua uscita, lo scorso 24 maggio, e ha ottenuto un punteggio del 97% su Rotten Tomatoes.

Secondo alcune sue recenti dichiarazioni, Olivia Wilde vorrebbe dirigere un film del Marvel Cinematic Universe in futuro.