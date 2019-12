Olivia Wilde difende il suo personaggio in Richard Jewell di Clint Eastwood

Olivia Wilde ha voluto raccontare la sua opinione e difendere la rappresentazione del suo personaggio in Richard Jewell, nuovo film diretto da Clint Eastwood, la giornalista Kathy Scruggs. Nel film la reporter lascia intendere che passerà la notte con Tom Shaw, un agente dell'FBI (Jon Hamm) per informazioni sull'attentato alle Olimpiadi 1996.

"Penso che sia un peccato che sia stata ridotta ad un momento dedotto dal film" ha dichiarato Olivia Wilde sul red carpet dei Gotham Award "Trovo sia un malinteso alla base del femminismo inteso come pio, come assenza di sesso. Succede spesso alle donne, ci si aspetta che siano monodimensionali se vogliono essere considerate femministe. C'è una complessità in Kathy, come in tutti noi, e l'ho davvero ammirata".

"Ho fatto moltissime ricerche, ho davvero abbracciato la sua personalità dinamica, multidimensionale e sfumata. Era incredibilmente ostinata e intrepida. Era famosa per arrivare sulle scene del crimine prima della polizia. Era anche una donna che lavorava alle news nel 1996. Si, ha avuto rapporti con persone con cui ha lavorato, è abbastanza comune in qualsiasi settore. Non vedo la stessa cosa applicata al personaggio di Jon Hamm, che probabilmente fa esattamente la stessa cosa. Non ho altro che rispetto per Kathy Scruggs, non è più con noi, quindi sento una certa responsabilità nel proteggere il suo retaggio e dire alla gente 'Lasciate perdere. Non riducetela a quella cosa'".

Sia nella vita reale che nel film, Kathy Scruggs ha scritto per l'Atlanta Journal-Constitution la sua storia sull'attentato in cui è rimasto coinvolto come sospetto Richard Jewell, creando un circo mediatico intorno alla sua vita.

Kevin Riley, caporedattore dell'Atlanta Journal-Constitution, ha criticato la rappresentazione di Kathy Scruggs nel film di Clint Eastwood, affermando che non esistono prove del comportamento di Scruggs mostrato nel film.

