Olivia Wilde, incredibile fuori programma! Riceve sul palco i documenti per l'affido

Nel corso della presentazione sul palco del CinemaCon del suo ultimo film da regista, Don't Worry Darling, Olivia Wilde è stata improvvisamente interrotta da una persona non identificata che si è avvicinata dal pubblico e le ha consegnato una busta di carta. Sorpresa dall'accaduto, Wilde ha proseguito il suo discorso.

All'interlocutore la regista e attrice ha chiesto:"Questa è per me?", confermando che stava andandoscena un siparietto non preparato.

Wilde ha aperto la busta, ha dato un'occhiata al contenuto e poi ha proseguito nella presentazione del film, con protagonisti Harry Styles e Florence Pugh. Tempo fa Olivia Wilde elogiò Harry Styles per la sua performance nel film, il terzo in carriera nelle vesti di attore.



Successivamente si è scoperto che la busta conteneva documenti legali del suo ex compagno, Jason Sudeikis, con il quale ha avuto due figli:"Sono stati redatti dei documenti per stabilire la giurisdizione relativa ai figli della signora Wilde e del signor Sudeikis" ha dichiarato una fonte a The Wrap.

La stessa fonte avrebbe svelato che lo stesso Sudeikis non era a conoscenza di questo modus operandi:"[Sudeikis] non era a conoscenza dell'ora e del luogo in cui sarebbe stata consegnata la busta in quanto sarebbe spettato esclusivamente allo studio legale coinvolto e non avrebbe mai ammesso che venisse consegnata in maniera così inappropriata".



In relazione a quanto accaduto, CinemaCon ha dichiarato ufficialmente che rivaluterà le proprie misure di sicurezza, senza spiegare in che modo la persona che ha consegnato la busta a Olivia Wilde abbia avuto accesso al palco:"Non è mai accaduto nella storia della convention che un delegato non autorizzato si avvicinasse al palco. Alla luce di quanto successo stiamo rivalutando le nostre procedure di sicurezza per garantirla a tutti i nostri partecipanti".



Nel frattempo è uscito il trailer di Don't Worry Darling, il nuovo film diretto da Olivia Wilde.