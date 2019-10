Olivia Wilde sulla censura di una scena lesbo nel suo Booksmart: 'Mi ha spezzato il cuore'

Una compagnia aerea ha censurato una scena di sesso tra due ragazze in Booksmart, esordio alla regia di Olivia Wilde conosciuto in Italia come La rivincita delle sfigate, e l'attrice chiaramente non l'ha presa bene.

"Non lo capisco" ha detto la Wilde parlando con Variety durante il red carpet dei Governors Awards dell'Academy. "C'è una censura, compagnia aerea per compagnia aerea, che deve essere decisa da una sorta di consiglio di amministrazione. Noi lo valutiamo in un certo modo. Se non è X-Rated di sicuro è accettabile su un aereo."

L'attrice ha poi aggiunto: "Ci sono scene violente in cui dei corpi vengono tagliati a metà e comunque una scena d'amore tra due donne è censurata dal film. È parte integrante del viaggio del personaggio. Non lo capisco. Mi ha spezzato il cuore. Sto cercando di andare a fondo della questione; Voglio che le persone vedano l'intero film."

Stando al report di Variety, alcuni utenti hanno segnalato che la scena in questione è stata rimossa anche da Delta, che tramite un portavoce ha però negato l'intenzione di censurare contenuti omosessuali in quanto il montaggio dei film viene realizzato da una compagnia terza.

In caso non aveste visto il film durante la release dello scorso agosto, qui potete trovare i primi 6 minuti di Booksmart.