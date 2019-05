Olivia Wilde amerebbe dirigere un film del Marvel Cinematic Universe

Su Rotten Tomatoes ha uno score del 97% su di una media di 228 recensioni professionali. Stiamo parlando dell'irriverente e applauditissimo Booksmart, commedia vietata ai minori dedicata a due adolescenti americane che segna il brillante esordio alla regia dell'amata Olivia Wilde (Dr. House, Tron: Legacy).

Dato il successo di critica, durante il press tour del suo piccolo ma già amatissimo film, alla Wilde è già stato chiesto cosa vorrebbe dirigere adesso, semmai tornerà presto alla regia. Intervistata allora da MTV, l'attrice ha risposto a una domanda in particolare con molto entusiasmo: "ti piacerebbe dirigere un film del Marvel Cinematic Universe?". La Wilde non solo ha immediatamente risposto "sì", ma anche spiegato che sarebbe felicissima di far parte di un movimento in forte crescita nel genere supereroistico.



Ha detto l'attrice: "Assolutamente sì, lo dirigerei volentieri. Credo sia estremamente emozionante che adesso donne come Ava DuVernay o Chloe Zhao stiano dirigendo film della Marvel, così come mi entusiasma capire cosa aggiungerà al franchise. Penso sia un orgoglio... Sono un membro orgoglioso del movimento per le registe e credo che nessun genere debba essere lasciato fuori dal tavolo".



Voi cosa ne pensate? Vi ricordiamo intanto che Cate Shortland dirigerà il film stand-alone dedicato alla Vedova Nera, mentre Chloe Zhao è stata confermata ormai da mesi alla regia de Gli Eterni, entrambi film in arrivo il prossimo anno.