Olivia Rodrigo, ecco il teaser del documentario sul suo primo album!

OLIVIA RODRIGO: driving home 2 u (a SOUR film) arriverà su Disney+ il 15 Marzo. Il documentario, in arrivo sulla piattaforma il prossimo mese, racconta la creazione del primo album della cantante che ha conquistato il triplo platino. La piattaforma ha adesso pubblicato un teaser.

I suoi brani risultano tra i più ascoltati su Spotify dell'estate. In Driving home 2 u (un film SOUR), Rodrigo accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale da Salt Lake City, tracciando il percorso verso Los Angeles che l'ha portata a scrivere l'album di debutto.

Il film includerà anche nuovi arrangiamenti dal vivo delle 11 canzoni di Sour, alternati a interviste intime e filmati inediti che seguono la realizzazione dell'album. La cantautrice nominata ai Grammy parlerà del processo di scrittura, e condividerà pensieri personali su un momento particolare della sua vita. Il documentario coinvolgerà anche degli ospiti, tra cui spiccano Jacob Collier, Blu De Tiger e Towa Bird.

Olivia Rodrigo, divenuta celebre con il suo primo disco, è molto attiva anche sulla scena cinematografica. Molti, infatti, la ricorderanno per la sua partecipazione in High School Musical - La Serie, dove interpreta Nini, e mostra non solo le sue capacità nella recitazione, ma sfrutta anche il suo talento nel canto.

Oltre al teaser arrivato oggi, Rodrigo ha anche pubblicato un post su Instagram, che troverete in fondo all'articolo: guardate di cosa si tratta!