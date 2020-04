Olivia Munn ricorda quando Bryan Singer scomparve dal set di X-Men: 'Un vero caos'

Nel corso di una recente intervista Olivia Munn, interprete di Psylocke in X-Men: Apocalypse, ha raccontato nel dettaglio di quando il regista Bryan Singer scompare dal set del film nel bel mezzo delle riprese.

Durante la promozione per il suo nuovo film Violet, la Munn ha fornito a Variety la sua prospettiva sull'intera debacle di Singer durante la realizzazione di Apocalypse, ricordando la famigerata sparizione di dieci giorni di Singer durante il tiro.

"Invece di andare da un medico a Montreal, che è una città di altissimo livello da quel punto di vista, ha detto che doveva andare a Los Angeles", ha ricordato. "E se ne è andato per circa 10 interi giorni, se ricordo bene. E ha detto: 'Continuate. Continuate le riprese.'"

Il regista ha persino inviato a un assistente un messaggio di testo che diceva al cast e alla troupe di continuare le riprese durante la sua assenza. "Non sapevo cosa fosse giusto o sbagliato, ma sapevo che sembrava strano che Bryan Singer potesse controllare e dire che aveva un problema alla tiroide", ha detto.

L'incidente di dieci giorni e le azioni di Singer hanno messo in evidenza molti altri comportamenti del genere nel cinema e in televisione, secondo la Munn. Nonostante l'incidente sul film degli X-Men, infatti, Singer ha continuato a dirigere il biopic di Freddie Mercury Bohemian Rhapsody solo per poco tempo, dato che poi fu licenziato: la cosa non sorprese l'attrice, che non è stata l'unica star del cast a definire "spiacevole" il periodo di lavoro con Singer. In passato, anche Sophie Turner e lo stesso Rami Malek di Bohemian Rhapsody hanno gettato ombre sull'operato del regista.

