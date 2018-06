Olivia Munn non teme il pericolo nella nuova immagine di The Predator

E' apparsa su Empire una nuovissima foto di The Predator, il reboot del cult uscito nel '87, in cui vediamo la scienziata interpretata da Olivia Munn andare in soccorso di Boyd Holbrook, in evidente difficoltà nello scontro con l'alieno.

Il film sarà co-sceneggiato da Fred Dekker e Shane Black, che torna alla regia dopo il successo di The Nice Guys e vedrà nel cast, oltre ai sopracitati Olivia Munn e Boyd Holbrook, anche Yvonne Strahovski, Jacob Tremblay, Sterling K. Brown, Thomas Jane, Edward James Olmos e Keegan-Michael Key.

The Predator sarà la quarta pellicola incentrata sul pericolosissimo cacciatore alieno, dopo Predator, Predator 2 e Predators, senza contare i due crossover con la saga di Alien.

Ecco la sinossi ufficiale del film: "La caccia torna sulla Terra in una piccola cittadina americana in questo nuovo progetto cinematografico di Shane Black. Gli alieni sono adesso geneticamente modificati, creatura nate dalla combinazione di DNA di diverse specie extra-terrestri, quindi cacciatori più pericolosi che mai, più forti e intelligenti. Un ragazzino innescherà allora il loro ritorno e soltanto un gruppo di ex-soldati e un insegnante di scienze potrà impedire l'estinzione della razza umana".

La data di uscita del reboot nelle sale americane è prevista per il prossimo 13 settembre, intanto date un'occhiata all'immagine qui sotto!