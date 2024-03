Olivia Munn ha il cancro: l'annuncio della star di X-Man Apocalypse

Ci sono diagnosi che nessuno dovrebbe prepararsi a ricevere, eppure è quello che è stata costretta ad affrontare l’attrice Olivia Munn. La star di X-Man ha rivelato di essere malata di cancro nella speranza che questa condivisione possa aiutare gli altri a trovare conforto, ispirazione e sostegno nel viaggio per la guarigione. Ecco le sue parole.

La star ha condiviso un post instagram in cui dichiara di essere affetta da cancro al seno e che ha deciso di condividere il suo stato di salute nella speranza che questo possa essere di conforto a chi come lei sta affrontando la stessa malattia. Munn ha spiegato che nel febbraio 2023 ha effettuato dei test per trovare marcatori tumorali con risultato negativo, ma successivamente, durante una normale mammografia, ha scoperto di avere un tumore al seno: “Negli ultimi 10 mesi ho subito 4 interventi chirurgici”.

Se non fosse stato per il suo ginecologo, il dottor Thaïs Aliabadi, che aveva deciso di calcolare il punteggio di valutazione del rischio di cancro, Munn non lo avrebbe scoperto per almeno un altro anno: “30 giorni dopo la biopsia ho subito una doppia mastectomia. Il giorno prima stavo bene e quello successivo mi sono ritrovata in un letto d’ospedale dopo 10 ore di operazione. Sono stata molto fortunata perché lo abbiamo preso abbastanza in tempo da avere delle opzioni. Voglio lo stesso per ogni donna che un giorno potrebbe dover affrontare tutto questo”.

La star di X-Man Apocalypse ha incoraggiato le donne a chiedere ai loro medici di calcolare il punteggio di valutazione del rischio di cancro al seno e di sottoporsi a mammografie annuali superati i 30 anni. Olivia Munn ha concluso il lungo post ringraziando amici e familiari per l’amore e il supporto che le hanno donato in questi difficili mesi. Nella speranza di rivedere al più presto l’attrice in scena, ecco la nostra recensione di X-Man Apocalypse.