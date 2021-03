A Olivia Moon non bastano le scuse della direttrice di Vogue: 'Ha usato termini razzisti'

La scorsa settimana la giornalista Alexi McCammond è stata eletta nuova direttrice di Teen Vogue, e sul web sono riemersi alcuni suoi tweet risalenti a dieci anni fa, dai contenuti offensivi nei confronti degli asiatici. Le sue scuse non sono però bastate all'attrice Olivia Munn, che non ritiene abbastanza convincente la nota pubblicata.

Una ventina di redattori e membri dello staff di Teen Vogue avevano già scritto al gruppo Conde Nast, editore della rivista, condannando "i tweet razzisti e omofobi del passato" della neo-direttrice. Alexi McCammond, che all'epoca dei post incriminati aveva 17 anni, ha quindi rilasciato una dichiarazione spiegando:

"Avete visto alcuni tweet offensivi e idioti di quando ero adolescente, che perpetuavano stereotipi dannosi e razzisti sugli asiatici americani. Mi ero scusata già anni fa, ma voglio essere chiara: chiedo scusa a tutti voi per il dolore che questo vi ha causato. Non ci sono scusanti per un linguaggio del genere."

Secondo Olivia Munn, la giornalista non ha esplicitamente ammesso di essere stata razzista, e questo toglie valore alle sue scuse. "Penso che sia importante per la gente sentirla dire che si trattava di commenti razzisti" ha spiegato l'attrice a NBC News NOW. "Penso che per me e altre persone della nostra comunità sarebbe bello che dicesse esattamente di cosa si tratta. Chiamala per quello che è: un'osservazione razzista e stupida" ha concluso.

