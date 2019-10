Olivia DeJonge sarà Priscilla Presley nel biopic su Elvis di Buz Luhrmann

Dopo la scelta di Austin Butler come Elvis Presley per il suo biopic sull'icona della musica americana, Deadline riporta adesso che il regista Buz Luhrmann (Il Grande Gaysby, The Get Down) ha trovato nell'attrice Olivia DeJonge (The Society, The Visit) la sua Priscilla Presley, moglie della famosa star.

A proposito della scelta della DeJonge, volto semi-noto agli occhi del grande pubblico e per questo in linea con il suo specifico interesse da talent scout, proprio l'autore ha dichiarato: "Olivia è capace di manifestare la complessa profondità e presenza scenica che hanno reso Priscilla Presley un'icona a pieno titolo. È un'attrice giovane e di grande talento e il perfetto contrappunto all'Elvis di Austin".



Come già riportato in precedenza, il biopic ancora senza titolo ufficiale su Elvis Presley seguirà la crescita della leggenda partendo dalla sua carriera da cantante povero in canna a icona della musica mondiale, passando attraverso il prisma della sua complessa relazione durata per oltre due decenni con il suo manager, il Colonnello Tom Parker, che sappiamo sarà interpretato dal grande Tom Hanks.



La riprese del film inizieranno nei primi mesi del 2020 nel Queensland, in Austalia, per un'uscita prevista nelle sale americane il 1° ottobre 2021. La curiosità è davvero elevata.