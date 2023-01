Olivia Cooke, la star di House of the Dragon protagonista dell'horror Visitation!

Olivia Cooke, tra i protagonista della serie prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, è stata scelta come protagonista dell'horror Visitation, diretto da Nicolas Pesce. Un ruolo importante per l'attrice che torna a recitare per il grande schermo dopo aver partecipato al giallo Naked Singularity con John Boyega.

Accanto a Cooke recitano anche Isla Johnston, Alfie Allen, Penelope Wilton e Stephen Rea e le riprese sono già iniziate la scorsa settimana in Irlanda.



Cosa racconterà Visitation? L'horror di Nicolas Pesce si concentrerà sulla storia di una ragazza di 14 anni, Maria. Con la madre malata e in fin di vita, la giovane è costretta a vivere sotto la supervisione di un gruppo di suore. L'ingresso di Maria nel contesto cattolico prende una piega sinistra quando una delle persone che dovrebbero occuparsi di lei s'innamora della giovane per ragioni completamente sbagliate.



Tra gli altri progetti di Olivia Cooke - che di recente ha svelato la scena di Alicent più difficile da girare in House of the Dragon - spicca anche Mother's Milk, al fianco di Hilary Swank e Jack Reynor. L'attrice sul grande schermo è nota anche per aver partecipato ad uno degli ultimi film più apprezzati di Steven Spielberg, Ready Player One, al fianco di Tye Sheridan e Mark Rylance.



Non perdetevi la nostra recensione di House of the Dragon, serie nella quale Cooke interpreta Alicent Hightower.