Olivia Cooke potrebbe aver già firmato per il sequel di Ready Player One

Con 582 milioni di dollari incassati in tutto il mondo e un plauso generale della critica, Ready Player One si è rivelato una scommessa vincente, diretto ottimamente da Steven Spielberg e adattato con le dovute e forse necessarie differenze per il grande schermo dallo stesso Ernest Cline in compagnia di Zack Penn.

Come rivelato poi tempo fa, la collaborazione con Spielberg ha dato modo a Cline di migliorare le sue capacità narrative e in generale di gestione della storia, portandolo ad annunciare la scrittura di una romanzo sequel, ancora senza titolo ma probabilmente prossimo progetto letterario di Cline.



Non è assolutamente certo, comunque, che la Warner Bros e gli altri produttori possano decidere di procedere con un sequel (i numeri, però, sono a favore delle possibilità), eppure in una recente intervista l'interprete di Art3mis, Olivia Cooke, ha rivelato di aver firmato un contratto anche per un futuro ritorno del suo personaggio.



Queste le parole dell'attrice: "Ho firmato per la vita, quindi sono legata ai futuri sequel [anche se non so se si faranno]. Non ho ancora sentito nulla al riguardo... non penso ci sia ancora un sequel di Ready Player One. Forse vogliono aspettare che Ernest Cline lo scriva, prima?". Insomma, la sua firma a quanto pare è stata apposta su di un contratto multi-film, ma per il momento tutto tace.



Ready Player One uscirà in versione home video in Italia il prossimo 12 settembre.