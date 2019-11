Olivia Colman rivela: 'Ero talmente ubriaca da non ricorda nulla degli Oscar 2019'

Nell'anno di Green Book di Peter Farrelly come Miglior Film, a strappare la statuetta degli Academy Awards come Miglior Attrice Protagonista ci ha pensato la straordinaria Olivia Colman (Broadchurch, The Crown 3), grazie alla sua incredibile interpretazione di Anna di Gran Bretagna nel La Favorita di Yorgos Lanthimos.

Premio strameritato per cui l'attrice ha anche ringraziato calorosamente sul palco degli Oscar 2019, peccato però che a quanto pare non ricordi proprio nulla dell'evento e in particolar modo della sua premiazione, come poi rivelato con molta ironia e un pizzico di tristezza durante una recente ospitata al The Graham Norton Show.



Lì per promuovere la terza stagione di The Crown di casa Netflix, dove l'attrice sostituisce Claire Foy nel ruolo di Elisabetta II, La Colman ha infatti dichiarato: "Era davvero ubriaca, tanto da non ricordare nulla della serata. La cosa grandiosa degli Oscar è che c'è un bar, nel retro del teatro, dove si ritrovano tutti quanti gli ospiti. Sono davvero centinaia di persone che si riempiono la vescica prima di mettersi a sedere".



The Crown 3 sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 17 novembre. Che dopo l'Oscar la Colman possa vincere anche un Emmy Award per la sua interpretazione? L'importante - le auguriamo - è che questa volta riesca a ricordare la vittoria.