Olivia Colman attacca Hollywood: 'Se mi chiamassi Oliver guadagnerei di più

Olivia Colman ha voluto dire la propria, durante un’intervista con la CNN, a proposito della disparità di trattamento riservata ancora oggi alle donne nell’industria cinematografica. L’attrice premio Oscar si è detta certa che se fosse stata un uomo avrebbe guadagnato compensi molto più alti per la realizzazione dei suoi lavori.

Dopo aver riportato le parole di Amanda Seyfried a proposito dei differenti cachet tra gli attori uomini e le attrici donne, torniamo ad occuparci dell’argomento per condividere le dichiarazioni dell’attrice britannica di Wonka che non ha mancato di ricordare le enormi, ed ingiustificate disparità di genere che ancora attanagliano Hollywood.

Ospite di Christiane Amanpour, l’interprete si è lasciata andare: “Non vorrei parlare della disparità di retribuzione, ma gli attori maschi vengono pagati di più perché un tempo si diceva che attirassero il pubblico. E in realtà questo non è più vero da decenni, ma a loro piace ancora usarlo come motivo per non pagare le donne quanto gli uomini".

Quindi, interrogata sul proprio trattamento in questo senso, la Colman ha continuato: “Sono consapevole che se fossi Oliver Colman guadagnerei molto di più di quanto guadagno. So di una sola disparità di retribuzione, che si assesta su una differenza del 12000%”.

A dispetto delle sempre più numerose voci che hanno cercato di battersi per la questione, dunque, sembra che, nonostante il passare degli anni, il problema della disparità di trattamento continui a funestare il mondo della settima arte che, da questo punto di vista, non riesce a discostarsi da situazioni simili riscontrabili in troppi altri ambiti della nostra società.

Sperando di poter presto poter parlare di un cambio di direzione, vi lasciamo alle dichiarazioni di Olivia Colman sulla sua scena tagliata in Barbie.

