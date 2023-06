Oliver Stone contro John Wick 4 e i film d'azione moderni: 'Non sono realistici'

E' ormai più che noto che molti registi non amino i cinecomic. Ma più di rado questo "odio" si è esteso ai film d'azione post-2000 in generale. Oliver Stone, grande maestro del cinema del 900, ha raccontato di aver visto di recente John Wick 4 in aereo e di averlo trovato "disgustoso".

La sua efferata e pungente critica si è allargata anche ai film Marvel che ha definito "non credibili". Dopo una carriera passata a sfornare grandi film come Platoon, Wall Street e Nato il 4 luglio, il regista ha subito negli ultimi anni qualche battuta d'arresto. Insomma, i tempi che corrono non sembra abbiano avuto un bel risultato con Stone. Questo lo si nota anche con le sue critiche che, fatte da un regista come lui, sembrano quasi scontate.

Se Inarritu aveva definito "patetici" i supereroi, l'obiettivo di Stone è quello di scagliarsi contro tutta la categoria dei film d'azione contemporanea senza alcuna esclusione. "Non so cosa stiano pensando le persone (...) Keanu Reeves uccide tre, quattrocento persone nel film. E come veterano di combattimento ti dico che nessuno di loro è credibile. Mi rendo conto che è un film, ma è diventato un videogioco più che un film. Ha perso il contatto con la realtà" ha spiegato. Quello che sembra dar fastidio al regista è il poco realismo di questo tipo di opere.

Ryan Reynolds sembra essere l'unico ad avere la risposta perfetta per i detrattori del genere dei cinecomic. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!