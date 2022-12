Oliver Stone senza freni sugli USA: 'Puntano il dito ma sono criminali e assassini'

Oliver Stone si trova in Medio Oriente come giurato del Red Sea Film Festival. E non ne ha per nessuno, Stati Uniti in particolare. Sulla condanna all'omicidio Khashoggi dice "peggio quello che stanno facendo ad Assange che fare a pezzi qualcuno". Poi parla della loro lunga lista di crimini sui diritti umani: "Si facessero un esame".

Il regista della Trilogia Presidenziale – JFK, Nixon, W. – ha cambiato la percezione degli Stati Uniti in molti modi, denunciando alcuni dei lati più oscuri e criticabili della loro storia. JFK rimane un film che ha cambiato radicalmente gli Stati Uniti e negli ultimi anni Stone l’ha trasformata in una crociata non più cinematografica, ma personale. Nel frattempo, si è avvicinato a Putin e alla Russia dopo il loro incontro per The Putin Interviews, arrivando a farsi vaccinare con lo Sputnik nel pieno del Covid.

Ora, in diretta come giurato dal Red Sea Film Festival in Arabia Saudita, con tutto quello che quel palcoscenico geopolitico comporta in termini di diritti umani – cui si mostra totalmente insensibile – Stone si scaglia contro gli Stati Uniti. Affermando che non possano in alcun modo intervenire in materia di diritti umani: “Vedo i cambiamenti che stanno arrivando qui, le riforme. Penso che le persone che giudicano troppo duramente dovrebbero venire a visitare questo posto e vedere di persona. “Diritti umani”, Gesù Cristo! L'America dovrebbe guardare a se stessa con Julian Assange prima di iniziare a criticare altre persone. Perché questo è il caso peggiore che abbia mai sentito. L'America ha certamente una lunga lista di crimini. Non credo che dovrebbero puntare il dito contro nessuno".

Stone è arrivato addirittura a comparare la condanna di Assange, pur molto preoccupante in termini di libertà di stampa, al caso dell’omicidio del giornalista Khashoggi su ordine del regime Saudita, cosa ormai dimostrata da indagini dei servizi e inchieste delle principali testate mondiali: “Adesso stanno discutendo sulle donne in Iran? E qui? Stanno facendo enormi riforme per le donne. Non possono menzionarlo? Sai, tutto ciò che menzionano è un omicidio di diversi anni fa. Ci sono molti omicidi che avvengono nel loro paese. Quello che stanno facendo ad Assange è, per certi versi, peggio che fare a pezzi qualcuno. Li sta uccidendo lentamente".

Stone ha anche ammesso, con rammarico, di sentire la mancanza del suo grande cinema, non facendo un lungometraggio da tanto ed essendosi concentrato solo sui documentari. Stone si è lasciato scappare di avere “un’idea in testa” per un lungo, ma di non sapere se riuscirà realizzarla, come accaduto per molte altre idee avute negli ultimi anni e mai realizzate.