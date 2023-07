Oliver Stone durissimo su Biden: 'Pentito di averlo votato'

Oliver Stone è da sempre uno dei registi di Hollywood più pronto ad esporsi politicamente. In una recente puntata del podcast Stay Free di Russell Brand, ha diffuso le sue preoccupazioni per la politica portata avanti dal presidente Joe Biden, esprimendo il suo rimpianto per averlo votato e temendo l’inizio di una crisi internazionale.

Oliver Stone aveva già avuto parole tutt’altro che morbide nei confronti degli USA e della politica internazionale che stanno perseguendo negli ultimi anni e, ospite del controverso comico inglese non ha mancato di ribadire le sue posizioni in merito agli interventi esteri del suo paese, puntando il dito in particolare contro Joe Biden e dicendosi preoccupato del fatto che la sua politica potrebbe portare gli Stati Uniti verso la terza guerra mondiale.

Queste le parole del regista di Natural Born Killers: “Biden è un vecchio rappresentante della guerra fredda. Odia l’Unione Sovietica che continua a confondere con la Federazione Russa, che non è comunista. Sembra ci stia trascinando in un confronto con una potenza che non ha intenzione di arrendersi. Quelli sono i loro confini. Quello è il loro mondo. È la NATO che cerca di entrare in Ucraina. È tutta un’altra storia. Io ho votato per Biden, e ho fatto un errore, perché pensavo che diventando più adulto si fosse calmato e fosse diventato più morbido".

Quindi ha aggiunto che nel suo nuovo documentario Ukraine on Fire ha scoperchiato le cause del conflitto nell’est dell’Europa: “Bisogna guardare alle ragioni di questa guerra e gli americani tendono a semplificare la cosa dicendo che sia stata la Russia a invadere l’Ucraina. È troppo semplicistico. Il mio documentario esplicita l’origine di questa guerra nel colpo di stato del 2014, sponsorizzato e supportato dagli Stati Uniti e che è stato un vero piano nascosto per penetrare nella Federazione Russa”.

Oliver Stone si è dimostrato quindi, come al solito, assolutamente sicuro delle proprie idee e per nulla timoroso di diffonderle. In questo senso non possiamo che lasciarvi a un’analisi di JFK, film in cui il regista si lascia andare al suo personale punto di vista sull’omicidio Kennedy.