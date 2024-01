Oliver Stone contro Barbie: 'L'infantilizzazione di Hollywood, Ryan Gosling spreca tempo'

Oliver Stone non è nuovo ad opinioni dure e crude, ma il recente attacco a Barbie, successo planetario di Warner Bros diretto da Greta Gerwig con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, è certamente destinato a suscitare polemiche.

Dopo le dichiarazioni 'anti-Barbie' della regista Kelly Reichardt e del regista Ruben Ostlund, anche il polemico autore di JFK, Platoon e Ogni maledetta domenica si è schierato contro il film sulla bambola Mattel, dichiarando: "È tutto ridicolo. Non capisco come un grande attore come Ryan Gosling possa voler perdere tempo così e fare merda del genere solo per soldi. Dovrebbe impegnarsi a fare film più seri. Non dovrebbe far parte di questa infantilizzazione di Hollywood. Adesso è tutta fantasia, fantasia, fantasia, comprese anche tutte le immagini di guerra: fantasia, fantasia. Anche i film Fast and Furious, che mi piacevano, sono diventati come i film Marvel. Voglio dire, quanti incidenti puoi sopportare di vedere?"

Si è discusso molto su cosa potrebbe significare lo spirito commerciale dietro Barbie per il futuro di Hollywood, e Oliver Stone come sempre ha un'opinione molto forte. Nel frattempo, vi segnaliamo che questa settimana si sono ufficialmente chiuse le votazioni per gli Oscar 2024, con le nomination che saranno annunciate il 23 gennaio.

Quante candidature otterrà Barbie? Vi terremo aggiornati.